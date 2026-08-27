أنور قرقاش: مطلوب إعلام دقيق ومنصف يحمي الحقيقة من التضليل

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإعلام أداة رئيسية في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والسردية جزء من موازين الصراع. مشيراً إلى أن الحاجة إلى إعلام دقيق ومنصف يدرك بيئة المواجهة ويحمي الحقيقة من التضليل والتوظيف ويصون وعي المتلقين.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "الإعلام أداة رئيسية في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والسردية جزء من موازين الصراع. لذا تظل المصداقية والتوازن ضرورة مهنية وأخلاقية، من دون سذاجة أو مساواة بين أطراف لا تلتزم القواعد نفسها".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "المطلوب إعلام دقيق ومنصف يدرك بيئة المواجهة ويحمي الحقيقة من التضليل والتوظيف ويصون وعي المتلقين".