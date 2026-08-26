الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في نيجيريا

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر وسط جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، وأسفر عن مقتل واختطاف عشرات الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم، متمنيةً عودة المختطفين سالمين إلى ذويهم.