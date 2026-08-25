عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء لبنان





تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية.

وأشاد سموه خلال الاتصال الهاتفي بالجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لترسيخ أمن لبنان واستقراره، وسيادته ووحدة أراضيه، مؤكداً دعم دولة الإمارات الكامل لهذه الجهود ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بما يسهم في تحقيق تطلعاته إلى الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار المستدام.

كما بحث سموه ودولة الدكتور نواف سلام العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وإمكانيات تعزيزهما بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال الهاتفي عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.