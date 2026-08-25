الإمارات: طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا مع تكون سحب ركامية





توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة

وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 13:35 والمد الثاني 00:02 والجزرالأول عند الساعة 17:56 والجزر الثاني عند الساعة 07:20.

ويكون بحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 09:19 والمد الثاني 20:33 والجزر الأول عند الساعة 15:21 والجزر الثاني عند الساعة 03:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 47 31 75 20

دبي 43 32 65 20

الشارقة 44 32 65 20

عجمان 43 34 70 30

أم القيوين 45 32 80 20

رأس الخيمة 44 30 80 20

الفجيرة 36 31 85 50

العـين 46 33 60 15

ليوا 48 30 80 20

الرويس 45 33 85 35

السلع 43 33 85 35

دلـمـا 40 33 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 43 33 85 55

أبو موسى 35 33 85 50