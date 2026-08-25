محمد بن زايد: في ذكرى مولد خير البشر نستلهم من سيرته قيم الخير والمحبة والإنسانية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لاستلهام قيم الخير والمحبة والإنسانية من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونهجه القويم، داعياً الله تعالى أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار والسلام.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «في ذكرى مولد خير البشر والرحمة المهداة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نستلهم من سيرته العطرة ونهجه القويم قيم الخير والمحبة والإنسانية، وندعو الله تعالى أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار والسلام».