محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفلة كاتيا في مستشفى الجليلة بدبي

تكفّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعلاج الطفلة كاتيا، المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، في مستشفى الجليلة بدبي.

وأعربت أسرة كاتيا عن بالغ شكرها وامتنانها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مثمنةً هذه اللفتة الكريمة من سموه، وإنقاذ حياة ابنتهم.

وأكدت الأسرة أن استجابة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لندائهم تجسد نهجاً أصيلاً في مد يد العون والوقوف إلى جانب المحتاجين.

وتوجهت والدة الطفلة كاتيا بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلةً: «عهدناكم دائماً سبّاقون بالخير، وأنتم أهل الخير والعطاء، ونشكر سموكم على هذه المبادرة التي أعادت إلى ابنتنا الأمل».