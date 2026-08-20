الهيئة الوطنية للإعلام تتخذ إجراءات قانونية بحق مقيمة أساءت إلى المرأة الإماراتية

اتخذت الهيئة الوطنية للإعلام إجراءات قانونية بحق مقيمة، بعد نشرها عبر حسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي محتوى تضمن إساءة إلى المرأة الإماراتية، بما يخالف معايير المحتوى الإعلامي الواردة في قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية. كما قررت الهيئة تعليق تصريح مُعلن الصادر لها لمدة ثلاثة أشهر.

وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي محتوى يسيء إلى المرأة الإماراتية أو ينتقص من مكانتها وإسهاماتها الوطنية، مشددة على ضرورة تحلي مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالمسؤولية عند نشر المحتوى، واحترام قيم المجتمع وهويته الوطنية.