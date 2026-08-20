الإمارات.. وزارة الخارجية تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية النمسا

تسلّم سعادة سيف عبدالله الشامسي، وكيل مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة بيرند ألكسندر بايول، سفيرًا لجمهورية النمسا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمنّى سعادته للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية النمسا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أشاد سعادة السفير بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معربًا عن تطّلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.