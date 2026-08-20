البحرين ترحب بنجاح جهود الوساطة الإماراتية في إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى تضمنت 206 أسرى من الجانبين، معتبرة ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبناءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تقدير المملكة للجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، وإسهاماتها في الإفراج عن 7,997 أسيرا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عبر 26 عملية وساطة.

وجددت الوزارة دعم المملكة للمبادرات الإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إنهاء الحرب والتخفيف من تداعياتها الإنسانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.