«موانئ دبي العالمية» تنقل 5 آلاف طن أرز لأفريقيا

100 سفينة حاويات تربط 200 ميناء ضمن وحدة «حلول الشحن»

نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، ٥٠٠٠ طن متري من الأرز لدعم عمليات الاستجابة الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ومساندة المجتمعات الأكثر حاجة، والتي تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

وتؤكد هذه الشحنات على التعاون بين الجانبين سعياً لتعزيز سلاسل الإمداد الإنسانية، وتحسين وصول الإمدادات الغذائية الأساسية إلى المجتمعات الأشد احتياجاً.

وتم نقل الشحنات عبر وحدة «حلول الشحن» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، والمعروفة سابقاً باسم «يونيفيدير»، حيث نُقلت الإمدادات الغذائية الأساسية من محطة «دي بي ورلد» في موندرا بالهند إلى ميناء دار السلام في تنزانيا. وستدعم هذه الشحنات برامج المساعدات الغذائية الطارئة التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي للمجتمعات الأكثر ضعفاً التي تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

ومن دار السلام، نقل برنامج الأغذية العالمي الشحنات براً عبر شبكته اللوجستية الإقليمية إلى عملياته الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً واحدة من أكبر أزمات الجوع في العالم، نتيجة النزاعات والنزوح، والتي تفاقمت بفعل التداعيات المستمرة لتفشي فيروس إيبولا. ويواجه أكثر من 27 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

كما تواجه بوروندي ضغوطاً إنسانية متزايدة في أعقاب وصول عائلات فرت من انعدام الأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يفرض أعباء إضافية على المجتمعات الأكثر حاجة، والنظم الغذائية المحلية. وتواصل رواندا بدورها دعم اللاجئين وطالبي اللجوء من الدول المجاورة.

وستسهم هذه الشحنات في المساعدة على مواصلة عمليات برنامج الأغذية العالمي المنقذة للحياة، وتمكينه من تقديم المساعدات الغذائية لأكثر من 14200 شخص إضافي لمدة شهر واحد.

وتساعد مجموعة موانئ دبي العالمية برنامج الأغذية العالمي على توسيع نطاق عملياته الإنسانية وتعزيز كفاءتها، من خلال تقديم الدعم اللوجستي العيني، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية عالمياً بالتزامن مع اشتداد قيود التمويل.

وتأتي هذه الشحنات في إطار تعاون أوسع بين المجموعة وبين برنامج الأغذية العالمي تم توقيعه في عام 2025 بهدف تعزيز كفاءة شبكات الخدمات اللوجستية الإنسانية وتوسيع نطاقه، ودعم استدامتها.

وفي إطار هذه الشراكة، تستفيد وحدة «حلول الشحن» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية من شبكتها المتنامية وأسطولها المرن لتعزيز قدرة برنامج الأغذية العالمي على الوصول إلى الإمدادات الأساسية اللازمة للمجتمعات الأشد احتياجاً. وتشغّل وحدة «حلول الشحن» أسطولاً يضم أكثر من 100 سفينة حاويات تربط أكثر من 200 ميناء من خلال حلول الشحن الساحلي والبحري قصير المدى وخدمات إعادة الشحن، مع تنفيذ أكثر من 16000 زيارة للموانئ سنوياً.

وإلى جانب الاستجابة لحالات الطوارئ، تعمل مجموعة موانئ دبي العالمية على بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة، بما يعزز الاستعداد لمواجهة الكوارث.

وقال غانيش راج، الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات في الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية: «نؤدي في مجموعة موانئ دبي العالمية دوراً حيوياً يضمن استمرار حركة الإمدادات الأساسية في الأوقات التي تشتد فيها الحاجة إليها.

ونفخر بدعم العمل المنقذ للحياة الذي يضطلع به برنامج الأغذية العالمي، من خلال شبكة «حلول الشحن» التابعة لنا لنقل 5000 طن متري من الأرز إلى شرق أفريقيا».

وقالت أيلا باجوا، نائب الرئيس الأول للاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية: «تمتلك التجارة قدرة على تحسين حياة الناس، لا سيما عندما يتم تسخير شبكات الخدمات اللوجستية العالمية لدعم المجتمعات التي تواجه تحديات جسيمة. ومن خلال تعاوننا مع برنامج الأغذية العالمي، نوظف خبراتنا وبنيتنا التحتية للمساعدة في ضمان وصول الإمدادات الغذائية الحيوية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها».

وقال أليكس ماريانيلي، مدير سلاسل الإمداد في برنامج الأغذية العالمي: «في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية في تجاوز الموارد المتاحة، تكتسب مثل هذه الشراكات أهمية بالغة لضمان وصول المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى المجتمعات التي تواجه الجوع».