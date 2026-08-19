رئيس"الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات": العمل الإنساني مسؤولية راسخة ورسالة تتجاوز الحدود

أكد معالى علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبةً لتأكيد أهمية التضامن والتكافل في حماية الإنسان وصون كرامته، وتسليط الضوء على الجهود المخلصة التي تبذلها المؤسسات والكوادر الإنسانية لمساندة المتضررين وتلبية احتياجاتهم في مختلف أنحاء العالم.

وقال معاليه بهذه المناسبة، إن الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، رسّخت نهجاً إنسانياً ثابتاً يقوم على المبادرة ومدّ يد العون إلى المحتاجين دون تمييز، انطلاقاً من القيم الأصيلة التي تأسست عليها الدولة، وإيمانها بأن العمل الإنساني مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود والاعتبارات كافة.

وأضاف أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تواصل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة الفاعلة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الظروف الاستثنائية، بما يسهم في حماية الأرواح، ومساندة المتضررين، وتعزيز تكامل الأدوار وسرعة إيصال الدعم إلى مستحقيه.

وأكد أن نجاح العمل الإنساني يرتبط بتكامل الجهود، واستدامة الشراكات، والقدرة على الاستجابة بكفاءة في الوقت والمكان المناسبين، مقدما خالص الشكر والتقدير إلى الجهات والكوادر المعنية، لما تبذله من عمل متواصل لرفع كفاءة الاستجابة وتوسيع أثرها الإنساني.

وقال إن دولة الإمارات ستظل شريكاً فاعلاً في دعم العمل الإنساني إقليمياً ودولياً، ومواصلة مسيرة الخير والعطاء، بما يعزز قيم التعاون والتضامن، ويسهم في حماية الإنسان ودعم المجتمعات في مواجهة الظروف والتحديات المختلفة.