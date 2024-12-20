60 رائد أعمال وشركة ناشئة يشاركون في "حوار الذكاءالاصطناعي"

استضافت مؤسسة دبي للمستقبل "حوار الذكاءالاصطناعي" الذي نظمه "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي"بمشاركة 60 شركة ناشئة ورائد أعمال متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي وعدد من الجهاتالحكومية الشريكة في دبي والمؤسسات الابتكارية والاستثمارية.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود "مركز دبيلاستخدامات الذكاء الاصطناعي" لمواصلة دعم الشركات الناشئة في هذا المجالوتسهيل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمعنية بمنظومة الابتكار بدبي، بمايسهم بإيجاد حلول مبتكرة قائمة على التكنولوجيا في مختلف المجالات الرئيسية بإمارةدبي تعزيزاً لدورها كمركز عالمي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

واستعرض سعيد الفلاسي مدير "مركز دبي لاستخداماتالذكاء الاصطناعي" خلال الفعالية مجموعة من المشاريع وحالات الاستخدامالمبتكرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي في إمارة دبي والتي تركزعلى إيجاد الحلول النوعية لمختلف التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في تطويرآليات عملها ومواكبة المتطلبات الجديدة.

وتلي ذلك جلسة حوارية شارك فيها ممثلو العديد من الشركاتالناشئة التي تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي وهي"مصور" و"كامب إيه آي" و"بيكسونال"و"إنتربرايس بوت" واستعرض رواد الأعمال المشاركون في الجلسة قصص نجاحهممؤكدين أهمية دعم القطاع الحكومي لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع.

استراتيجيات وطنية

كما تم استعراض أهم الاستراتيجيات الوطنية في مجال توظيفتكنولوجيا المستقبل بما في ذلك "خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخداماتالذكاء الاصطناعي" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبيللمستقبل، لتشكل خارطة طريق لتعزيز جودة الحياة في دبي من خلال تبني الذكاءالاصطناعي في كافة القطاعات والمجالات ذات الأهمية لمستقبل الإمارة لتصبح الأكثردعماً للاقتصاد والأفضل توظيفاً للتقنية والأسرع في تبني التطبيقات المتقدمة.

وتستهدف الخطة التي يشرف عليها "مركز دبيلاستخدامات الذكاء الاصطناعي" توفير أفضل بيئة لشركات الذكاء الاصطناعيوالمواهب العالمية، من خلال تعزيز التنافسية في سهولة مزاولة الأعمال، والمدعومةبالبنية التقنية المتطورة والبيئة التشريعية المرنة ومنظومة داعمة تشجع على تطويرتقنيات الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة في مجال التكنولوجيا.

حوارات مهمة

كما شهدت فعاليات "حوار الذكاء الاصطناعي"جلسات متنوعة بمشاركة الخبراء ورواد الأعمال ركزت على العديد من المواضيع المهمةحول مستقبل الذكاء الاصطناعي في دبي، ودور المرأة في توظيف هذا التكنولوجياالمتقدمة، وأبرز الرؤى حول توظيف تحديات وحلول نظام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلىمجموعة من العروض التوضيحية حول الحلول المبتكرة التي طورها المشاركون فيالفعالية.

60 رائد أعمال وشركة ناشئة يشاركون في "حوار الذكاءالاصطناعي"

استضافت مؤسسة دبي للمستقبل "حوار الذكاءالاصطناعي" الذي نظمه "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي"بمشاركة 60 شركة ناشئة ورائد أعمال متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي وعدد من الجهاتالحكومية الشريكة في دبي والمؤسسات الابتكارية والاستثمارية.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود "مركز دبيلاستخدامات الذكاء الاصطناعي" لمواصلة دعم الشركات الناشئة في هذا المجالوتسهيل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمعنية بمنظومة الابتكار بدبي، بمايسهم بإيجاد حلول مبتكرة قائمة على التكنولوجيا في مختلف المجالات الرئيسية بإمارةدبي تعزيزاً لدورها كمركز عالمي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

واستعرض سعيد الفلاسي مدير "مركز دبي لاستخداماتالذكاء الاصطناعي" خلال الفعالية مجموعة من المشاريع وحالات الاستخدامالمبتكرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي في إمارة دبي والتي تركزعلى إيجاد الحلول النوعية لمختلف التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في تطويرآليات عملها ومواكبة المتطلبات الجديدة.

وتلي ذلك جلسة حوارية شارك فيها ممثلو العديد من الشركاتالناشئة التي تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي وهي"مصور" و"كامب إيه آي" و"بيكسونال"و"إنتربرايس بوت" واستعرض رواد الأعمال المشاركون في الجلسة قصص نجاحهممؤكدين أهمية دعم القطاع الحكومي لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع.

استراتيجيات وطنية

كما تم استعراض أهم الاستراتيجيات الوطنية في مجال توظيفتكنولوجيا المستقبل بما في ذلك "خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخداماتالذكاء الاصطناعي" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبيللمستقبل، لتشكل خارطة طريق لتعزيز جودة الحياة في دبي من خلال تبني الذكاءالاصطناعي في كافة القطاعات والمجالات ذات الأهمية لمستقبل الإمارة لتصبح الأكثردعماً للاقتصاد والأفضل توظيفاً للتقنية والأسرع في تبني التطبيقات المتقدمة.

وتستهدف الخطة التي يشرف عليها "مركز دبيلاستخدامات الذكاء الاصطناعي" توفير أفضل بيئة لشركات الذكاء الاصطناعيوالمواهب العالمية، من خلال تعزيز التنافسية في سهولة مزاولة الأعمال، والمدعومةبالبنية التقنية المتطورة والبيئة التشريعية المرنة ومنظومة داعمة تشجع على تطويرتقنيات الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة في مجال التكنولوجيا.

حوارات مهمة

كما شهدت فعاليات "حوار الذكاء الاصطناعي"جلسات متنوعة بمشاركة الخبراء ورواد الأعمال ركزت على العديد من المواضيع المهمةحول مستقبل الذكاء الاصطناعي في دبي، ودور المرأة في توظيف هذا التكنولوجياالمتقدمة، وأبرز الرؤى حول توظيف تحديات وحلول نظام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلىمجموعة من العروض التوضيحية حول الحلول المبتكرة التي طورها المشاركون فيالفعالية.