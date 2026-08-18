"إسلامية دبي": العمل الإنساني نهج ومسؤولية وطنية

أكد سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يجسد القيم الراسخة التي أرستها دولة الإمارات، في ظل قيادتها الرشيدة، ويعكس نهجها الأصيل في ترسيخ ثقافة العطاء وخدمة الإنسان، من خلال مبادراتها ومشروعاتها الإنسانية والتنموية التي تمتد آثارها إلى مختلف المجتمعات.

وقال إن العمل الإنساني في دولة الإمارات يمثل نهجاً راسخاً ومسؤولية وطنية ورسالة حضارية، تجسدها مبادرات ومشروعات تستهدف تعزيز قيم الخير والتكافل والعطاء المستدام، بما يعكس رسالتها في خدمة الإنسان وترسيخ هذه القيم على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن الدائرة تواصل ترجمة هذا النهج من خلال مبادرات ومشروعات نوعية تستهدف دعم الأسر المتعففة، ومساندة المتعسرين مالياً، وتعزيز المشروعات الوقفية، وتنفيذ المبادرات الخيرية وحملات التطوع والتكافل المجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد والأسر، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.

وأوضح أن العمل الإنساني يمثل مسؤولية تتطلب استدامة الأثر وتكامل الجهود وتعزيز الشراكات بين مختلف المؤسسات والجهات، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتعزيز جودة الحياة، مؤكداً مواصلة الدائرة تطوير برامجها ومبادراتها الإنسانية والخيرية لتحقيق هذه الأهداف.