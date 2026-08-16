مركز الشيخ محمد بن خالد الثقافي يواصل فعالياته التراثية والمجتمعية





يواصل "مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي برامجه وفعالياته التراثية والتوعوية والتطوعية خلال الأسابيع المقبلة، ضمن رؤيته الرامية إلى تحويل الثقافة والمعرفة والعمل المجتمعي إلى تجارب حية تصنع أثراً مستداماً في الإنسان والمجتمع.

كان المركز قد اختتم فعاليات الأسبوع الثاني من أغسطس الجاري بباقة متنوعة من برامجه إلى جانب تنظيم مبادرات تمكين الشباب والمرأة وتعزيز الشراكات المجتمعية، وذلك بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في إطار الحرص على تقديم برامج نوعية تسهم في بناء الإنسان، وترسخ الهوية الوطنية، وتعزز قيم المشاركة المجتمعية والتطوع.

وشهد الأسبوع مشاركة برنامج «إرث زايد التراثي والحرفي» في ورشة بعنوان «مخورنا.. حكاية تلي»، بمشاركة أعضاء برنامج الشيخ محمدبن خالد آل نهيان القرائي وتضمنت تجربة تفاعلية عرّفت المشاركين بفن التلي الإماراتي، وما يحمله من قيمة تراثية وجمالية، إلى جانب التعريف بمكانته بوصفه أحد عناصر الحرف التقليدية المرتبطة بذاكرة المجتمع الإماراتي وهويته الثقافية.

وفي الجانب التوعوي، نظم برنامج «معك لصحة نفسية» محاضرة بعنوان «معتقدات تؤثر سلباً على صحتك النفسية»، قدمها الدكتور محمد الأحبابي، وشهدت حضوراً كبيرا وتناولت عدداً من الأفكار التي قد تؤثر سلباً في الصحة النفسية للفرد، وانعكاساتها على سلوكه ونظرته إلى ذاته وعلاقاته بالآخرين.

وبمناسبة اليوم العالمي للشباب، كرّم المركز أعضاء مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان ومتدرباته تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة.

وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي، استقبلت إدارة المركز وفريق برنامج شما محمد للتثقيف البيئي وفداً من مؤسسة دبي لمشاريع الطيران وجرى بحث مجالات التعاون المشترك، في خطوة تمهّد لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، بما يفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات نوعية تخدم المجتمع وتدعم مسارات التوعية والاستدامة.

وشارك برنامج «المطبخ التدريبي» في تقديم ورشة عملية لأعضاء برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي، جمعت بين المعرفة والتطبيق، وأسهمت في تنمية عدد من المهارات الحياتية لدى المشاركين ضمن بيئة تعليمية تفاعلية ومحفزة.

وفي إطار برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التطوعي، وتحت شعار «تطوعك انتماء»، نُظمت محاضرة بعنوان «إرث العطاءالأسري»، استقطبت أكثر من 140 مشاركاً، وسلطت الضوء على دور الأسرة في ترسيخ ثقافة التطوع ونقل قيم العطاء بين الأجيال.

ووجه المركز دعوة للمشاركة في برنامج«ريشة وفنان»، تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية 2026، من خلال رسم لوحة فنية تنطلق من السؤال الإبداعي: «كيف ترين المرأة الإماراتية في المستقبل؟».