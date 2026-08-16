أنور قرقاش: دور رائد لمشروع «كلمة» في إثراء المكتبة العربية

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات بمشروع «كلمة» ودوره الرائد في إثراء المكتبة العربية بأبرز المؤلفات الفكرية والسير الذاتية والأعمال الأدبية والتاريخية العالمية الحديثة.

ودون معاليه في حسابه على منصة "إكس": "من أبرز نجاحات هذا الصيف في السينما الفرنسية فيلم يتناول سيرة الزعيم الفرنسي شارل ديغول، ويعيد تقديم شخصيته وتجربته إلى جيل جديد. ويستند العمل إلى كتاب المؤرخ البريطاني جوليان جاكسون، الذي نقله مشروع "كلمة" في أبوظبي إلى القارئ العربي بترجمة متميزة".

وأضاف معاليه: "والشكر والتقدير الي مشروع "كلمة" ودوره الرائد في إثراء المكتبة العربية بأبرز المؤلفات الفكرية والسير الذاتية والأعمال الأدبية والتاريخية العالمية الحديثة".