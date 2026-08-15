سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس كوريا





قدّم سعادة جمال عبدالله السويدي أوراق اعتماده إلى فخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا الشقيقة، سفيراً للإمارات العربية المتحدة لدى كوريا، وذلك خلال مراسم الاستقبال التي أُقيمت في تشونغ وا داي.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة جيه ميونغ سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما رحب فخامته بسعادة السويدي، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، ومؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، واستعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه، أعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا الشقيقة، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تنمية مجالات التعاون، حيث أكد الجانبان على عمق العلاقات الإماراتية الكورية، وعلى أهمية مواصلة تعزيزها بما يحقّق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.