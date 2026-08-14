"معاً" تفتح باب التقديم للدورة الثانية من برنامج تمويل المؤسسات الاجتماعية والنفع العام

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً فتح باب التقديم للدورة الثانية من برنامج تمويل المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام من 15 أغسطس وحتى 30 سبتمبر 2026، في خطوة تجدد التزامها بدعم الجهات التي تطوّر حلولاً مبتكرة لمعالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي وتحقيق أثر اجتماعي ملموس.

ويأتي إطلاق الدورة الجديدة استكمالاً للنجاح الذي حققته الدورة السابقة، والتي أسهمت في دعم 17 جهة لتنفيذ 18 مشروعاً اجتماعياً، أحدثت أثراً إيجابياً لدى أكثر من 2.92 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر في مختلف أنحاء الإمارة.

ويوفّر البرنامج دعماً مالياً للجهات المؤهلة لتطوير المبادرات الاجتماعية، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وتحقيق أثر مجتمعي على المدى الطويل، بما ينسجم مع الأولويات الاجتماعية التي حددتها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي.

وتستهدف دورة مؤسسات النفع العام، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الاجتماعية، والشركات ذات الأهداف الاجتماعية.

ومن خلال برنامج تمويل الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام، تُمكّن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً الجهات المؤهلة من تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي.

وإلى جانب تقديم الدعم المالي، يسهم البرنامج في تعزيز القدرات المؤسسية للجهات المشاركة، وتوسيع نطاق خدماتها الاجتماعية بما يعزز أثرها المجتمعي على مستوى الإمارة.

ومنذ إطلاقه، أسهم في دعم الجهات المشاركة لتوسيع نطاق خدماتها، وتعزيز كفاءة تقديمها، وتطوير استجابات أكثر فاعلية للأولويات المجتمعية في أبوظبي من خلال حلول اجتماعية مبتكرة تنطلق من احتياجات المجتمع.

وقال سعادة سالم الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً إن برنامج تمويل الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام التزام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً بتمكين الجهات المؤهلة من تحويل الأفكار الواعدة والمبتكرة إلى مبادرات عملية تلبي احتياجات المجتمع في أبوظبي.

وأضاف أنه من خلال هذه الدورة، نوفر لتلك الجهات الموارد والفرص اللازمة لتعزيز قدراتها، وتوسيع نطاق خدماتها، والإسهام في تعزيز رفاه المجتمع على المدى الطويل.

ولدعم الجهات الراغبة في التقديم، ستنظّم هيئة المساهمات المجتمعية – معاً ورشة عمل افتراضية بعنوان "كيفية التقدم بطلب تمويل" في 9 سبتمبر 2026، تستعرض مراحل وإجراءات التقديم، وتتيح للجهات المعنية فرصة طرح استفساراتها والحصول على التوضيحات اللازمة قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

وسيجري إخطار الجهات المتقدمة التي وقع عليها الاختيار بعد انتهاء فترة التقديم.

ويمكن للمؤسسات والمنظمات المؤهلة تقديم طلباتها عبر بوابة برنامج تمويل المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام خلال الفترة الممتدة من 15 أغسطس وحتى 30 سبتمبر 2026.