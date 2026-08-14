شرطة عجمان تواصل تنفيذ فعاليات حملة "صيف بلا حوادث"





واصلت القيادة العامة لشرطة عجمان جهودها في تنفيذ فعاليات حملة "صيف بلا حوادث" عبر تنظيم برامج ومحاضرات توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وأوضح النقيب حمدان أحمد الرئيسي، مدير فرع التوعية والإعلام المروري، أن الفعاليات تشمل تقديم محاضرات توعوية للطلبة المشاركين في دورة أصدقاء الدفاع المدني في الإدارة العامة للدفاع المدني، تتناول مخاطر الغرق وسبل الوقاية منه، كما تركز على مخاطر استخدام السكوترات الكهربائية في الأحياء السكنية، وأهمية الالتزام بإرشادات السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما واصلت الحملة تنفيذ محاضرات توعوية أخرى لموظفي شركة بريد الإمارات، وسائقي شركة طلبات ونون، بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز السلوكيات الآمنة والالتزام بإجراءات السلامة المرورية.

وأضاف الرئيسي أن حملة "صيف بلا حوادث" تأتي ضمن المبادرات التوعوية التي تنفذها شرطة عجمان لنشر الثقافة المرورية والوقائية، مؤكداً أن الحملة انطلقت مع بداية شهر يوليو وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتتضمن عدداً من الفعاليات والبرامج التوعوية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في الحد من الحوادث وتعزيز جودة الحياة.