انطلاق فعاليات مبادرة "من حلم صغير.. يولد كون كامل" لتعزيز التماسك الأسري





أطلقت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مبادرة "من حلم صغير.. يولد كون كامل" تزامناً مع فعاليات عام الأسرة 2026.

واستهلت المبادرة أولى أنشطتها بزيارة إلى مستشفى كند في مدينة العين لتقديم هدايا رمزية للأمهات الجدد، في خطوة إنسانية تحتفي بالأمومة وتؤكد نهج دولة الإمارات في الاستثمار بالإنسان منذ اللحظات الأولى للحياة.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أن بناء أجيال الوطن يمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة تبدأ من الأسرة ووعي الوالدين، مشيرة إلى أن كل طفل يمثل حلم أسرته وجزءاً لا يتجزأ من مستقبل وطنه.

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الرعاية الوالدية الواعية لبناء أجيال متسلحة بالعلم والولاء، مثمنة الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالأسرة والطفولة لكونها البيئة الأولى لتشكيل شخصية أبناء الوطن.

وتحمل المبادرة رسالة تقدير لكل أم تبدأ رحلتها مع الأمومة، مجسدة رؤية إنسانية ووطنية تعتبر الأسرة الآمنة والمستقرة الركيزة الأساسية والمنطلق الحقيقي لبناء مجتمع متماسك، وصناعة أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار.