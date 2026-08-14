مجلس إدارة "سبيس 42" يطلق برنامجاً لإعادة شراء أسهم الشركة

أعلنت "سبيس 42"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حصولها على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية لتنفيذ برنامجها المقترح لإعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من رأس مال الشركة المُصدر، وذلك في أعقاب موافقة المساهمين على البرنامج خلال اجتماع الجمعية العمومية في أبريل 2026.

وسيتم تمويل برنامج إعادة شراء الأسهم من الموارد النقدية المتاحة للشركة، وتنفيذه من خلال عمليات شراء في السوق المفتوحة، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع.

كما ستقوم الشركة بالإفصاح بصورة دورية عن جميع عمليات إعادة الشراء المنفذة عبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك وفقاً لمتطلبات الإفصاح المعمول بها في السوق.

وقال كريم ميشيل الصبّاغ، العضو المنتدب لشركة سبيس 42، بهذه المناسبة، إن برنامج إعادة شراء الأسهم يعكس الثقتة الراسخة بمستقبل "سبيس 42" على المدى الطويل، والقناعة بأن سعر السهم الحالي لا يعكس القيمة الجوهرية للشركة، كما يؤكد التزام الشركة بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين بما يتماشى مع إطارها المالي، ويجسد نهجاً منضبطاً وكفؤاً في توظيف رأس المال.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 260 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 953 مليون درهم.