أمازون تطلق مجلساً للشباب الإماراتي بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب

أعلنت أمازون إطلاق "مجلس أمازون للشباب" بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب في دولة الإمارات، في مبادرة تستهدف تطوير مهارات الشباب الإماراتي وتعزيز مشاركتهم في برامج مهنية ومجتمعية وثقافية.

وقالت الشركة إن المجلس، الذي أُعلن عنه بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب، يضم موظفين إماراتيين من أمازون و"أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) في الإمارات، وسيركز على توفير برامج للتطوير المهني والتدريب، إلى جانب مبادرات مجتمعية وثقافية يقودها الشباب.

ويرتكز عمل المجلس على مسارين رئيسيين، أولهما التمكين والتطوير، من خلال برامج للتدريب التقني وبناء المهارات والتوجيه المهني وجلسات تبادل المعرفة، مستفيداً من شبكة أمازون العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

أما المسار الثاني فيركز على الأثر المجتمعي والوعي الثقافي، عبر مبادرات تطوعية وبرامج تستهدف تنمية مهارات الشباب الإماراتي، إلى جانب أنشطة داخلية لتعريف موظفي الشركة بالثقافة والقيم والعادات المحلية.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إن المجلس يهدف إلى إتاحة فرص للشباب الإماراتي للتعلم والابتكار والتطوير المهني، إلى جانب تعزيز ارتباطهم بالثقافة المحلية.

وأضاف أن التعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب يستهدف دعم الجيل المقبل من القادة والمبتكرين، من خلال برامج تجمع بين التدريب والتطوير المهني والمشاركة المجتمعية.

من جانبه، قال جاسم العبيدلي، مدير إدارة التفاعل الشبابي ورئيس منظومة المجالس الشبابية بالمؤسسة الاتحادية للشباب، إن المبادرة تمثل نموذجاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير مهارات الشباب.

وأضاف أن الجمع بين خبرات أمازون وبرامج المؤسسة يمكن أن يسهم في تزويد الشباب الإماراتي بالمهارات والخبرات اللازمة للمشاركة في قطاعات الاقتصاد الجديدة.

فعاليات لرواد الأعمال والعلامات المحلية

وقالت أمازون إن المجلس بدأ تنظيم أنشطة قبل الإعلان الرسمي عنه، من بينها فعالية أقيمت في مقر الشركة بدبي بمناسبة اليوم الدولي للشباب، وشارك فيها رواد أعمال إماراتيون وممثلون لعلامات تجارية محلية إلى جانب موظفي الشركة.

وتضمنت الفعالية جلسات وورش عمل تناولت ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والابتكار والاستدامة والصحة، إلى جانب عروض لمشروعات ومنتجات محلية ومسابقة للأعمال مستوحاة من برامج الاستثمار في الشركات الناشئة.

وأضافت الشركة أن الفعالية أتاحت لمئات الموظفين التعرف إلى شركات ومشروعات إماراتية، إلى جانب المشاركة في أنشطة مرتبطة بالثقافة المحلية والاستدامة والتكنولوجيا.

ويأتي إطلاق المجلس ضمن برامج تستهدف تطوير الكفاءات المحلية وزيادة مشاركة الشباب الإماراتي في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، في وقت تكثف فيه شركات عالمية عاملة في الدولة برامج التدريب والتوطين وبناء المهارات.