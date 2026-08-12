شرطة دبي تبرز جهودها في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في صناعة المستقبل

أكد سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تضع تمكين الشباب وتطوير قدراتهم ضمن أولوياتها، انطلاقاً من إيمانها بدورهم في مواصلة مسيرة التميز والريادة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تمتلك نخبة من شباب الوطن الذين أثبتوا كفاءتهم وحققوا إنجازات نوعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اطلاع سعادته على فعاليات «الأسبوع العالمي للشباب» التي ينظمها مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، بهدف تسليط الضوء على تطلعات الشباب واحتياجاتهم ودورهم في التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.

وقال إن شرطة دبي تُعد من الجهات الرائدة في الاهتمام بالشباب وتمكينهم، من خلال استراتيجية تُعنى بالشباب ويشرف على تنفيذها مجلس القيادات الشابة بالتعاون مع الإدارات العامة ذات الصلة، بما يوفر لهم الدعم والفرص اللازمة للتطور في مختلف التخصصات والمجالات.

وأشار إلى أن شباب شرطة دبي أثبتوا حضوراً متميزاً في العديد من المجالات والمناسبات، وحققوا إنجازات نوعية عكست كفاءتهم المهنية وقدرتهم على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة، مؤكداً أهمية مواصلة الاستثمار في هذه الطاقات الوطنية وتأهيلها للمستقبل.

وقالت المهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، إن فعاليات الأسبوع العالمي للشباب تجسد اهتمام شرطة دبي بهذه الفئة، وتسلط الضوء على دورها كشريك أساسي في التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.

وأوضحت أن برنامج الفعاليات يتضمن معرضاً لإنجازات العناصر الشابة في شرطة دبي، يُقام في مبنى مركز البحث والتطوير بمقر القيادة العامة لشرطة دبي، ويستعرض جهود الشباب في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وإسهاماتهم في تحقيق استراتيجية شرطة دبي وتعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.

وأضافت أن البرنامج يشمل كذلك جلسات «قيادات ملهمة»، التي تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب والقصص الملهمة من الخبراء والمختصين إلى الشباب، إلى جانب فعاليات لاكتشاف المواهب الشابة، واستشارات أكاديمية يقدمها مختصون في المجالات الأكاديمية.

وأكدت أن مجلس القيادات الشابة يعمل بصورة تكاملية مع مختلف الإدارات العامة التخصصية والجهات المعنية بتطوير الموارد البشرية، وفق خارطة طريق منذ تأسيسه عام 2017، تركز على الارتقاء بقدرات الشباب وتنمية مهاراتهم وتمكينهم في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن جهود المجلس تشمل تعزيز مشاركة الشباب في المناصب وصنع القرار، واللجان والعضويات والمشاريع، وغيرها من الأدوات التي تسهم في تطوير مستقبلهم بصورة أكثر فاعلية، مؤكدة أن هذه الجهود تستهدف إعداد كوادر شابة قادرة على مواصلة مسيرة التطوير والتميز في شرطة دبي.

وأشادت الفلاسي بجهود الشباب العاملين في مختلف التخصصات العلمية في شرطة دبي، متمنية لهم مزيداً من النجاح والإنجازات التي تسهم في تعزيز ريادة شرطة دبي محلياً وعالمياً.