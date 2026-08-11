النيابة العامة تطلق النسخة الثانية من مخيمها الصيفي "جيلٌ واعٍ لأسرةٍ واعية"

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من المخيم الصيفي للنيابة العامة، تحت شعار "جيلٌ واعٍ لأسرةٍ واعية"، بمشاركة عدد من طلبة المرحلة الثانوية، ويستمر حتى 13 أغسطس الجاري في مقر مكتب النائب العام للاتحاد والنيابات التحصصية بأبوظبي، في إطار جهودها لتعزيز الوعي القانوني والمجتمعي لدى الأجيال الناشئة، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء والمواطنة الإيجابية.

ويتضمن المخيم، على مدى أربعة أيام، برنامجاً يجمع بين التوعية القانونية والمعرفية والتطبيق العملي، من خلال محاضرات تثقيفية وورش عمل تفاعلية وأنشطة جماعية، إلى جانب جولات ميدانية للتعريف باختصاصات النيابة العامة ومرافقها ودورها في حماية المجتمع وسيادة القانون وتحقيق العدالة.

ويركز البرنامج على موضوعات تلامس واقع الطلبة واهتماماتهم، من أبرزها حماية الأسرة، والأمن الرقمي والاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي، ومسؤولية المواطن الإماراتي، وفنون المرافعة القضائية ومهارات الإقناع، فضلاً عن التوعية بمخاطر المخدرات والجامعات الوهمية وتزوير الشهادات والمؤهلات الأكاديمية.

ويهدف المخيم إلى تعزيز إدراك الطلبة لحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه أسرهم ومجتمعهم ووطنهم، وتنمية قدراتهم المعرفية والشخصية، وإكسابهم مهارات تساعدهم على اتخاذ قرارات واعية والتعامل بمسؤولية مع التحديات المعاصرة.

ويأتي تنظيم النسخة الثانية من المخيم تأكيداً لحرص النيابة العامة على الإسهام في بناء جيل واعٍ ومتمكن، يمتلك المعرفة القانونية والوعي الوقائي، ويستشعر مسؤوليته تجاه أسرته ومجتمعه، بما يعزز دوره في حماية مكتسبات الوطن وصون أمنه واستقراره.