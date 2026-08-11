هيئة تنمية المجتمع تعزز جاهزية الشباب للمستقبل من خلال الذكاء الاصطناعي

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي بمناسبة اليوم العالمي للشباب ورشة "أساسيات الذكاء الاصطناعي" في مجلس العوير بهدف تعريف الشباب بإمكانات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تطوير الأفكار وصناعة المحتوى.

يأتي ذلك انطلاقاً من رؤيتها في تحقيق تنمية سبّاقة ومستدامة لمجتمع مزدهر وضمن جهودها لتمكين الشباب بالمعرفة والمهارات المستقبلية.

وتناولت الورشة، التي قدمها إبراهيم بولحيول، صانع محتوى متخصص في الذكاء الاصطناعي، مفهوم الذكاء الاصطناعي وآلية عمله ومستقبله والاتجاهات العالمية الناشئة فيه إلى جانب الابتكارات والتطبيقات الحديثة والأمان الرقمي وحماية البيانات ومستويات الاستخدام وآليات صياغة الأوامر الفعّالة.

كما تضمنت تطبيقات عملية لأدوات الذكاء الاصطناعي وخصائصها ومجالات استخدامها بما يمكّن المشاركين من اختيار الأدوات المناسبة لاحتياجاتهم وتوظيفها في تطوير الأفكار وإنتاج المحتوى وتعزيز مهاراتهم الرقمية والإبداعية والاستفادة منها في التعلم والعمل.

وأكد سعيد الطاير المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات المستقبلية يمثل استثماراً في مستقبل دبي، وقال : نؤمن بأن الشباب شركاء أساسيون في التنمية وأن تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تواكب التحولات المتسارعة يعزز قدرتهم على الابتكار والمشاركة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، ويمثل الذكاء الاصطناعي اليوم أداة مهمة للتعلم والإبداع وتطوير الحلول لذلك نحرص على تعزيز الاستخدام الواعي والمسؤول لهذه التقنيات وتمكين الشباب من توظيفها بما يخدم المجتمع ويحقق أثراً إيجابياً.

وأضاف الطاير أن هذه المبادرة جاءت انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 التي تضع الإنسان في قلب التنمية وتدعم إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل وقادرة على مواكبة المتغيرات والمساهمة في تعزيز مكانة دبي في الابتكار واقتصاد المعرفة بما يرتقي بجودة الحياة ويدعم تطلعات قيادتنا الرشيدة.