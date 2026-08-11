شرطة دبي تحتفي بالشباب عبر أسبوع حافل من الفعاليات المُتنوعة

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مجلس القيادات الشابة، فعاليات الأسبوع العالمي للشباب، تزامناً اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، بهدف تسلط الضوء على تطلعاتهم المستقبلية واحتياجاتهم، ودورهم في التنمية المستدامة والمستقبل.

وأعلن مجلس القيادات الشابة عن فعاليات الأسبوع العالمي للشباب الذي يتضمن فعاليات متنوعة أبرزها معرض خاص بإنجازات العناصر الشابة في شرطة دبي، وذلك في مبنى مركز البحث والتطوير بمقر القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تُقدم كل إدارة عامة ومركز شرطة شرحاً حول جهود الشباب في تحقيق استراتيجية شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وستتضمن فعاليات الأسبوع العالمي للشباب، جلسات "قيادات ملهمة " لنقل الخبرة والقصص المُلهمة من الخبراء والمختصين إلى جيل الشباب، إلى جانب تنفيذ فعاليات لاكتشاف المواهب الشابة، وفعاليات لتقديم استشارات أكاديمية من قبل المختصين أكاديمياً.

وقالت المهندسة سلامة الفلاسي رئيس مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، إن فعاليات الأسبوع العالمي للشباب تأتي احتفاء بالمناسبة العالمية التي تهدف إلى رفع الوعي بقضايا الشباب، والاحتفاء بدورهم الجوهري شركاء أساسيين في التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.

وأضافت أن القيادة الرشيدة تولي قطاع الشباب اهتماماً كبيراً، إيماناً بدورهم المحوري والأساسي في الدفع بعملية التنمية في القطاعات كافة.

ولفتت إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على دعم الشباب في مختلف المجالات للعمل في المناصب القيادية والإشرافية في الهياكل الوظيفية واللجان والمشاريع التخصصية والاستراتيجية، وذلك تماشياً مع استراتيجية تمكين الشباب في شرطة دبي، الهادفة إلى صنع قادة شباب قادرين على قيادة منظومة العمل الشرطي في المستقبل بكل كفاءة واقتدار وريادية.

وأكدت الفلاسي أن مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي يعمل بطريقة تكاملية مع مختلف الإدارات العامة التخصصية والمعنية بتطوير الموارد البشرية من خلال خريطة طريق للمجلس منذ تأسيسه في عام 2017، بهدف الارتقاء بقدرات الشباب وتنمية مهاراتهم وتمكينهم في مختلف الجوانب سواء من ناحية المناصب والقرارات أو من الجوانب المُتعلقة بالمشاركات والعضويات وغيرها من الأدوات التي تساعدهم على تطوير مُستقبلهم بصورة أكثر فاعلية تحقق الأهداف المنشودة.