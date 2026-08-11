"ساند" تؤكد كفاءة منظومة "أمان" في تعزيز الاستجابة المبكرة ورفع مستويات السلامة

أكدت شركة ساند لإدارة المرافق كفاءة منظومة الإنذار المبكر "أمان" في تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ورفع مستويات السلامة، وذلك استناداً إلى مؤشرات الأداء التشغيلي لمركز الاتصال وغرفة العمليات خلال الربع الأول من عام 2026، التي سجلت 13 ألفاً و83 جهازاً فعالاً ضمن المنظومة، ورصدت 231 ألفاً و698 إنذار حريق تمت متابعته ومعالجته، من بينها 41 حالة حريق مؤكدة.

ويربط نظام "أمان" أنظمة الحريق في المنشآت بغرفة العمليات التابعة للمنظومة، بما يتيح إصدار إشعارات فورية عند رصد أي حريق، وتحديد موقعه بدقة وتنبيه الفرق المعنية، بما يدعم سرعة التدخل ويسهم في الحد من تفاقم الحوادث وتقليل الأضرار المحتملة على الأرواح والممتلكات.

وأوضحت الشركة أن المؤشرات التشغيلية المسجلة خلال الربع الأول تعكس قدرة المنظومة على التعامل مع البلاغات والإنذارات وفق آليات الاستجابة المعتمدة، وتعزيز الجاهزية والوقاية في المنشآت المرتبطة بالنظام.

وقال المهندس حامد الزرعوني، المدير العام لشركة ساند لإدارة المرافق، إن نظام "أمان" من الركائز الأساسية في استراتيجية الشركة لتعزيز منظومة السلامة وإدارة المرافق وفق أعلى المعايير، مشيراً إلى أن نتائج الربع الأول من العام الجاري تؤكد فاعلية النظام في الاستجابة الفورية والتعامل مع البلاغات، بما يسهم في الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات.

وأضاف أن "ساند" تواصل تطوير المنظومة وتعزيز تكاملها مع الجهات المعنية من خلال توظيف الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة، بما يرفع كفاءة الاستجابة ويدعم استدامة منظومة السلامة العامة، موضحاً أن نظام "أمان" يشكل جزءاً من البنية التحتية الوقائية للمنشآت التي ينطبق عليها قرار تركيب وربط النظام لحماية المباني من الحرائق والحوادث في إمارة الشارقة.