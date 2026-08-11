شرطة دبي وشركاؤها يطلقون معرضا للتوظيف الفوري في أم سقيم غدا

تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، غداً الأربعاء، معرض التوظيف الفوري المشترك في مجلس أم سقيم، وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً.

وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة "سواعد الوطن" الهادفة إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص وظيفية نوعية، وتعزيز اندماجهم ومشاركتهم الاقتصادية في سوق العمل.

ويوفر المعرض منصات مخصصة لتعريف الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة، وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني لاستقطاب الكفاءات الوطنية، بما يدعم مستهدفات حكومة دبي في رفع نسب التوطين وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر المواطنة.

وأكدت شرطة دبي في هذا السياق أن المبادرة تعكس الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين المؤسسات الحكومية للاستثمار في الكوادر الوطنية، وتأهيلها لدعم مسيرة التنمية والتميز المؤسسي.

ويسبق المعرض تنظيم سلسلة من الورش التحضيرية والإرشادية الرامية إلى رفع جاهزية المشاركين، وتطوير مهاراتهم في التقديم للوظائف واجتياز المقابلات الشخصية، مما يسهم في تعزيز فرص حصولهم على الوظائف المناسبة وضمان استدامتهم واستقرارهم المهني.