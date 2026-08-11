"الاتحادية للرقابة النووية" تستعرض أنشطتها وإنجازاتها الرقابية في الأمان والأمن النووي في تقريرها السنوي

أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2025، والذي يستعرض أبرز أنشطتها وإنجازاتها الرقابية في مجالات الأمان النووي، والأمن النووي، والأمان الإشعاعي، وحظر الانتشار، إلى جانب جهودها في تعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي.

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على عدد من المشاريع التحولية التي أطلقتها الهيئة دعماً لرؤية "نحن الإمارات 2031"، والهادفة إلى تعزيز كفاءة المنظومة الرقابية، وترسيخ التميز المؤسسي، ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ومن أبرز هذه المبادرات إطلاق منصة توحيد أنظمة الاستيراد والتصدير، وهي منصة رقمية موحدة تهدف إلى تبسيط إجراءات استيراد وتصدير المواد النووية والإشعاعية مع الحفاظ على الرقابة الفاعلة.

كما أطلقت الهيئة جائزة التميز في القطاع النووي والإشعاعي لتكريم الأفراد والمؤسسات المتميزة التي أسهمت في تطوير القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.

وفي مجال الأمان النووي، نفذت الهيئة 36 عملية تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية خلال عام 2025، للتحقق من التزام المشغل بأعلى معايير الأمان والأمن النوويين وحظر الانتشار، وفقاً للمتطلبات الرقابية للهيئة.

كما أجرت الهيئة أكثر من 800 عملية تفتيش في المنشآت الطبية والصناعية وغيرها من المنشآت المرخصة، للتأكد من سلامة تداول المواد المشعة واستخدامها ونقلها، وحماية المجتمع والبيئة، والتحقق من استمرار استخدام جميع المواد النووية في الدولة للأغراض السلمية.

وفي إطار اختصاصاتها الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة للطوارئ، نفذت الهيئة وشاركت في 15 تمريناً وطنياً ودولياً في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ، بالتعاون مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وخلال عام 2025، استضافت الهيئة المؤتمر الدولي الثامن حول نظام الوقاية من الإشعاع، و الذي شارك فيه أكثر من 600 خبير دولي لمناقشة أحدث المستجدات في هذا القطاع، بما في ذلك التطبيقات الطبية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وحماية البيئة.

وواصلت الهيئة كذلك تعزيز برنامجها للبحث والتطوير من خلال المشاركة في 10 مشاريع بحثية وطنية ودولية بالتعاون مع مؤسسات رائدة، من بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية.

وركزت هذه المشاريع على تعزيز أمان المفاعلات النووية، ودراسة توظيف التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والعوامل البشرية، لدعم الممارسات الرقابية وتعزيز مستقبل الرقابة النووية.

ويعكس التقرير التزام الهيئة المستمر بحماية المجتمع والعاملين والبيئة، ودعم الاستخدام الآمن والآمن والسلمي للطاقة النووية والمواد المشعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.