جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه توفر حلولاً مبتكرة لخدمة ملايين المستفيدين

تواصل (جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه) التي تشرف عليها مؤسسة "سقيا الإمارات" تحت مظلة "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، دورها في مد شريان الحياة للمجتمعات التي تعاني من ندرة حادة في المياه، وذلك من خلال تمكين المشاريع الفائزة من تحقيق أثر إيجابي واسع، وتوفير المياه النظيفة والآمنة لملايين المستفيدين، وتحسين الصحة العامة، والحد من الأمراض المنقولة بالمياه، إلى جانب تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على المياه، بما أتاح للأفراد فرصاً أكبر للتعليم والعمل وتحسين جودة الحياة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة "سقيا الإمارات": "تدعم الجائزة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع جهود البحث والتطوير وابتكار الحلول المستدامة لتوفير المياه النظيفة والآمنة للمجتمعات المحرومة من المياه حول العالم..

ومن خلال تشجيع الحلول المستدامة التي تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، تحفز الجائزة توظيف أحدث التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتسريع تصميم المشاريع وتنفيذها وتطويرها ومساعدة أكبر عدد ممكن من الناس، إضافة إلى توفير البيانات والمعلومات التي من شأنها مساعدة المعنيين على تحسين حياة المجتمعات المحرومة."

تبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أمريكي وتتضمن أربع فئات رئيسة هي "جائزة المشاريع المبتكرة" و"جائزة الابتكار في البحث والتطوير"، و"جائزة الابتكارات الفردية"، و"جائزة الحلول المبتكرة للأزمات".

وخلال دوراتها الأربع السابقة، كرّمت الجائزة 43 فائزاً من 26 دولة حول العالم والذين أكدوا أن هذا التكريم أسهم في توسيع نطاق تطبيق ابتكاراتهم، والوصول إلى عدد أكبر من المجتمعات المحرومة من المياه حول العالم، وتوسيع نطاق تأثيرها الإيجابي ومساهمتها في حل أزمة المياه العالمية.

وتعقيباً على دور الجائزة في تمكين ابتكاراتهم من تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، قال راؤول أنطوان، المدير العام لشركة "سوتراد للمياه إس آر إل" من بلجيكا، الفائز بالمركز الثالث لجائزة المشاريع المبتكرة – فئة المشاريع الكبيرة، في الدورة الرابعة من الجائزة : "منحتنا الجائزة منصة عالمية لأن نكون جزءاً من مسيرة تطوير قطاعات الزراعة والصحة والتعليم في المجتمعات، وقدراً أكبر من المرونة لدعم عملنا من أجل إيصال التقنية إلى من يحتاجها، إضافة إلى تدريب الفنيين في المجتمعات المحلية ومشاركة تقنيتنا ونقلها، وإشراك المزيد من المجتمعات، علاوة على جمع البيانات والمعلومات من أجل توجيه الحكومات نحو تحسين حياة المجتمعات الريفية".

ومنحت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه مشروع "Pump&Drink®" الذي قدمته شركة "سوتراد للمياه أس آر إل"، زخماً كبيراً للانتشار والتنفيذ على أوسع نطاق.

يوفر المشروع حلاً متكاملاً لضخ ومعالجة وتوزيع مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، ضمن نظام مستقل يخدم المجتمعات الريفية.

وتوفر حلول المشروع الفريدة للمراقبة عن بُعد للجهات المعنية بيانات يومية حول الإنتاج، إضافةً إلى معلومات رئيسية حول أداء كل موقع وعمليات الصيانة.

وحتى اليوم، تم تنفيذ أكثر من 1,250 محطة Pump&Drink® في 6 دول، لخدمة المجتمعات الريفية التي كانت تعاني من محدودية أو عدم موثوقية الوصول إلى مياه شرب آمنة.