"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تعلن فتح التسجيل لموسم الحج القادم بدءاً من 14 سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أنه سيتم فتح باب التسجيل لمواطني الدولة الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم القادم 1448هـ /2027م، بدءاً من 14 سبتمبر المقبل، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، فيما سينتهي التسجيل بتاريخ 25 من الشهر نفسه.

وأوضحت الهيئة، أن اختيار الحجاج يتم وفق برنامج الفرز الآلي، وقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018م وبحسب المعايير والشروط المعتمدة، مبينةً أنه من المقرر الانتهاء من فرز الطلبات والإعلان عن أسماء الحجاج المعتمدين بتاريخ 9 أكتوبر المقبل، ومن ثم التواصل معهم لاستكمال الإجراءات.

وأكدت حرصها على الاستعداد المبكر لموسم الحج من خلال الالتزام بالجدول الزمني المعتمد، واستكمال الترتيبات والتجهيزات اللازمة الخاصة بالتقديم والفرز، ووضع الخطط الإستراتيجية الطموحة التي تساهم في تقديم أفضل الخدمات للحجاج داخل الدولة وفي الأراضي المقدسة وتمكينهم من أداء هذا الركن بطمأنينةٍ وسعادة.

وأشارت إلى أن النجاح والتميز الذي حققه مكتب شؤون حجاج الدولة خلال المواسم الماضية، جاء بفضل التطوير ومراجعة الأداء والابتكار والاستفادة من كل الوسائل المتاحة واستثمارها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج، بما يتماشى مع توجهات الدولة وقيادتها الرشيدة في تحقيق السعادة لكل أفراد المجتمع.