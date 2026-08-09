"إسلامية الشارقة" تطلق النسخة الثالثة من "قلوب معلقة بالمساجد"

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، النسخة الثالثة من برنامج "قلوب معلقة بالمساجد"، ضمن برامجها الصيفية للعام الجاري، تحت شعار "صيف يصنع الأثر"، وذلك في نحو 45 مسجداً موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، بهدف تعزيز ارتباط النشء ببيوت الله وترسيخ القيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة.

ويمتد البرنامج، من 10 إلى 27 أغسطس الجاري، ويستهدف البنين، ويوفر فرصة للطلاب الذين لم يتيسر لهم الالتحاق بالدورة العلمية الصيفية السابقة للاستفادة من البرامج المقدمة في مساجد قريبة من مناطق سكنهم.

ويتضمن البرنامج دروساً في القرآن الكريم والسنة النبوية وأحكام العبادات والآداب والأخلاق الإسلامية، إلى جانب المسابقات والأنشطة التفاعلية التي تسهم في تعزيز المعارف الدينية وتنمية القيم والسلوكيات الإيجابية لدى المشاركين.

ويأتي إطلاق البرنامج بالتزامن مع اختتام الدورة العلمية الصيفية الطلابية التي نظمتها الدائرة خلال شهر يوليو الماضي، بمشاركة نحو 800 طالب وطالبة، وتضمنت برامج علمية وتربوية وأنشطة ثقافية وترفيهية وتفاعلية.

وفي السياق ذاته، تنظم الدائرة الدورة العلمية الصيفية للفتيات في مسجد السلام بمنطقة بوشغارة في حي القاسمية، من 10 إلى 20 أغسطس، متضمنة برامج في القرآن الكريم والحديث الشريف والعبادات والسيرة النبوية والآداب والأخلاق الإسلامية، إلى جانب أنشطة تفاعلية.

وتأتي البرامج، ضمن جهود الدائرة لاستثمار الإجازة الصيفية في تنمية معارف الأبناء والبنات وتعزيز الوعي الديني والقيمي لديهم، وترسيخ ارتباطهم بالقرآن الكريم والمسجد، وغرس الاعتزاز بالهوية الوطنية والقيم المجتمعية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومعتز بدينه ووطنه.