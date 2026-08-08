"حكماء المسلمين" يدين بشدة استهداف ناقلة أدنوك أثناء عبورها "هرمز"





أدان مجلس حكماء المسلمين، بشدة الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلةً تابعةً لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، أثناء عبورها مضيق هرمز ، مؤكدًا رفضَه القاطع لمثل هذه الاعتداءات التي تهدد أمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلامتهما.

وأكد المجلس في بيان اصدره اليوم، أن استهداف السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويشكِّل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها، ولحركة التجارة وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وشدد على ضرورة الوقف الفوري لكافة الاعتداءات التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية والممرات البحرية، واحترام حرية الملاحة وضمان أمن مضيق هرمز وسلامته، مجددًا تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها وحماية مصالحها، وبما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.