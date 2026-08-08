«كهرباء ومياه دبي»: 7.4 ملايين معاملة رقمية في النصف الأول من 2026

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن ريادة الهيئة بوصفها أول جهة حكومية ومؤسسة خدماتية على مستوى العالم تتيح خدماتها عبر منصات الذكاء الاصطناعي، متجاوزة النماذج التقليدية المرتبطة بالمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية وحدها، قد أسهم في تمكين متعاملي الهيئة من إنجاز ما يزيد على 7.4 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول من عام 2026.

وقال إنه بنهاية يونيو الماضي، وصلت نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.5%، فيما حققت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 115 مشروعاً مع 65 جهة حكومية وخاصة.

وأضاف معالي الطاير أنه انسجاماً مع الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، نواصل توظيف التقنيات الحديثة وفق أعلى معايير الحوكمة والأمن والخصوصية، لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتكامل ومرونة البنية التحتية الرقمية الحكومية المتمحورة حول الإنسان، والارتقاء بجودة الخدمات.

وأشار إلى أن نموذج الهيئة المتفرد في الجاهزية والاستباقية يسهم في دعم تجربتها الريادية في التعامل مع التحديات والمتغيرات بكفاءة عالية، ومواكبة الطموحات الوطنية المستقبلية، لافتاً إلى أن جهود الهيئة توجت بفوزها براية حمدان بن محمد للخدمات الحكومية لعام 2025 تقديراً لإنجازاتها في تقديم خدمات حكومية استباقية ومتكاملة تتمحور حول المتعامل وتسهم في تعزيز جودة الحياة وسعادة المجتمع.

وأضاف معاليه أن هذا الفوز يعد تأكيداً لنجاح الهيئة في تحقيق مستهدفات سياسة خدمات 360، كما يمثل دافعاً لمواصلة تسجيل مستويات جديدة من التميز الحكومي، وترسيخ مكانة دبي بوصفها نموذجاً عالمياً لحكومات المستقبل الرقمية الأكثر إلهاماً وكفاءة وموثوقية.

وتضمنت المعاملات التي أجراها متعاملو الهيئة حتى نهاية يونيو 2026 أكثر من 1.2 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وما يزيد على 2.8 مليون معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إضافة إلى أكثر من 3.4 مليون معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.