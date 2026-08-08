ضمن «صيفنا سعادة» في عجمان.. اختتام برنامج «سفير الثقافة الإماراتية»

اختتم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أول من أمس، برنامج «سفير الثقافة الإماراتية»، الذي نظم على مدار أسبوعين ضمن البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة»، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري، بهدف إعداد جيل من الشباب الإماراتي القادر على تمثيل الهوية الوطنية والتعريف بالثقافة الإماراتية أمام مختلف الجنسيات بأسلوب معاصر وتفاعلي.

وأُقيم البرنامج على مرحلتين، تمثلت الأولى بأسبوع تدريبي في مقر المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، قدم خلاله عدد من موظفي المكتب كل في مجال اختصاصه، إلى جانب مدربين من مركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري، ورشاً متخصصة جمعت بين المهارات الشخصية والتقنية.

وركزت الورش على مهارات التواصل، والإلقاء، والحوار، والتعامل مع الجمهور، إلى جانب مهارات التصوير، والتصميم، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج وتقديم محتوى ثقافي بأساليب حديثة وإبداعية، تسهم في إيصال الرسالة بصورة مؤثرة.

أما الأسبوع الثاني فقد خُصص للتطبيق العملي، حيث انتقل المشاركون إلى بيت إماراتي تراثي للتفاعل المباشر مع زوار ومقيمين من مختلف الجنسيات.

وقاد الطلبة جلسات تعريفية وخاضوا ورشاً تفاعلية وتجارب ثقافية حية، شملت التعريف بالضيافة الإماراتية، الأزياء التقليدية، الحرف التراثية، والصقارة، إلى جانب محاكاة مواقف واقعية أتاحت للزوار التعرف إلى الموروث الإماراتي وعاداته بأسلوب تفاعلي، فيما أتيحت للمشاركين فرصة تطبيق مهارات التواصل والحوار والإجابة عن الأسئلة والتعامل مع مواقف متنوعة.

وأسهم البرنامج كذلك في تعزيز ثقة المشاركين بأنفسهم، وتنمية مهاراتهم في التواصل والإلقاء، وتمكينهم من تمثيل الهوية الوطنية أمام مختلف الثقافات، بما يجسد قيم الانفتاح والتسامح التي تتميز بها دولة الإمارات.

من جانبهم، أعرب الطلبة عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج، مؤكدين أن التجربة عززت لديهم الشعور بالمسؤولية والفخر بتمثيل الثقافة الإماراتية، وأبدوا رغبتهم في المشاركة في النسخ المقبلة.

بدورهم، أشاد أولياء الأمور والمشاركون والضيوف بالبرنامج، مؤكدين أثره الإيجابي في تنمية شخصية الطلبة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية مهاراتهم في الحوار والتواصل.