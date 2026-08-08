سعود الحجيلان: زايد جسّد نموذجاً فريداً في القيادة الحكيمة

أكد سعود راشد الحجيلان، النائب الأول لرئيس المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا، أن السادس من أغسطس يُعد يوماً تاريخياً في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، فهو اليوم الذي تولى فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، لتبدأ مرحلة مفصلية قادت إلى بناء الدولة الحديثة، وأرست دعائم دولة الاتحاد ودشنت مسيرة التنمية والازدهار.

وأكد الحجيلان في تصريح له بهذه المناسبة أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، جسّد نموذجاً فريداً في القيادة الحكيمة، وتميزت مواقفه بالرؤية الثاقبة في معالجة القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن إسهاماته امتدت إلى مختلف أنحاء العالم عبر مبادرات إنسانية وتنموية دعمت التعليم والصحة والإغاثة والتنمية، ما رسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العطاء والعمل الإنساني.