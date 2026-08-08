حلول ذكاء اصطناعي لتطوير جودة الخدمات في مستشفى الفجيرة

نظم مستشفى الفجيرة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، هاكاثون الشباب تحت عنوان «الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مجال الاستدامة»، بهدف توظيف التقنيات الحديثة في تطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الاستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين جودة الحياة ودعم مسيرة التحول الرقمي.

وأكد الدكتور أحمد عبيد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة، أن الاستثمار في الطاقات الشابة وتمكينها من توظيف الذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول عملية يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة صحية أكثر مرونة واستدامة، مشيراً إلى أن الهاكاثون يجسد توجهات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحو ترسيخ بيئة مؤسسية محفزة على الابتكار، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مبادرات قابلة للتطبيق تحدث أثراً ملموساً في تطوير الخدمات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يواكب مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي، ويعزز جاهزية القطاع الصحي للمستقبل.

وشكل الهاكاثون منصة تفاعلية جمعت موظفي المستشفى وممثلين عن مجالس الشباب في عدد من الجهات بإمارة الفجيرة، لتبادل الخبرات وتطوير أفكار ومشاريع مبتكرة تعالج التحديات البيئية والتشغيلية والمجتمعية، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم حلول عملية ذات قيمة مضافة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

وركزت فعاليات الهاكاثون على تنمية مهارات المشاركين في الإبداع والتفكير التصميمي وحل المشكلات، إلى جانب تشجيع ثقافة التعاون وتبادل المعرفة، بما يدعم تحويل الأفكار المتميزة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ تسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات، انسجاماً مع توجهات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في ترسيخ الابتكار باعتباره نهجاً مؤسسياً لتحقيق قيمة مستدامة للمتعاملين والمجتمع بشكل عام.