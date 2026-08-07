الإمارات تُدين التفجير الإرهابي في جرمانا السورية

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة للركاب في مدينة جرمانا، قرب العاصمة السورية دمشق، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وشدّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.