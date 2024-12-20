أنور قرقاش: إنجازات الإمارات في تمكين المرأة عززت مكانتها الدولية

رحب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكداً أنها شهادة تعكس جهود الإمارات في تحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة كأولوية وطنية برؤية القيادة ودعم المجتمع.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة إكس: "نرحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، شهادة تعكس جهود الإمارات في تحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة كأولوية وطنية برؤية القيادة ودعم المجتمع".

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "إنجازات الإمارات في تمكين المرأة عززت مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلّت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024".

وأضاف معاليه: "التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة قصة نجاح ملهمة نفخر بها، ومفتاح بناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للجميع".