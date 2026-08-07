«التغير المناخي»: أسواق الإمارات خالية من منتجات الخس المرتبطة بتفشي داء السيكلوسبورا

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة خلو أسواق الدولة من منتجات الخس المرتبطة بتفشي داء السيكلوسبورا (Cyclosporiasis)، موضحةً أنه يتم التنسيق الدوري مع الجهات الصحية والرقابية لمتابعة وفحص الإرساليات الواردة إلى الدولة.

وقالت الوزارة إنها تواصل رصد الإنذارات الدولية ومتابعة سير التحقيقات الجارية حول مصادر التلوث المحتملة للمنتجات الطازجة، لا سيما الخس المورّد من وسط المكسيك. وتعمل بالتعاون مع الجهات الرقابية على التحقق من سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق، واتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان أعلى معايير السلامة.

ودعت الوزارة المجتمع إلى الاستمرار في اتباع الممارسات الصحية، كغسل الخضروات والفواكه الطازجة جيداً قبل استهلاكها، والشراء من المنافذ المعتمدة، بما يعزز منظومة سلامة الغذاء والصحة العامة.