حمد الشرقي: بفضل زايد أصبحت الإمارات منارة للتقدم والتسامح والسلام



قال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، إنه في الذكرى الـ60 لتولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في أبوظبي، نقف بإجلال أمام سيرة قائدٍ استثنائي شيّد مدرسةً في القيادة والإنسانية، وأرسى نموذجاً حضارياً أصبحت الإمارات بفضله عنواناً للتقدم السلام.

وأضاف سموه بهذه المناسبة: «إن الشيخ زايد، طيب الله ثراه آمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الحقيقية لبناء الأوطان، وأن التنمية لا تكتمل إلا بالعدل، والتعليم، والعمل، واحترام كرامة الإنسان.. ومن هذا الفكر العميق انطلقت مسيرة نهضوية صنعت اتحاداً قوياً، ودولة عصرية».

مؤكداً أن أياديه البيضاء امتدت إلى أنحاء العالم.