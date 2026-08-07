أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن ما تنعم به دولة الإمارات اليوم من نهضة تنموية شاملة وريادة عالمية هو ثمرة رؤية الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الاستثنائية، التي أرست دعائم مجتمع متماسك يقوم على قيم العدل والتسامح والتكافل، مشيراً إلى أن هذا النهج الراسخ لا يزال منطلقاً لمسيرة التنمية الوطنية، يعزز مواصلة العمل من أجل بناء أسرة مستقرة، وتمكين كبار المواطنين، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في البناء والتنمية.