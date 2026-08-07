عمار النعيمي: قائد استثنائي وضع أسس نهضة وطن



أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان قائداً استثنائياً آمن ببناء الإنسان ووضع أسس نهضة وطن.



وأضاف سموه في حسابه على «إكس»: «قبل 60 عاماً بدأت محطة مباركة في تاريخ دولتنا بتولي الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في أبوظبي.. قائد استثنائي آمن بالإنسان ووضع أسس نهضة وطن».

وأكد سموه أن الشيخ زايد رسم برؤيته الحكيمة ملامح دولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار والعطاء والإنسانية».