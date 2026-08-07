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أحمد بن سعيد: رؤية زايد جعلت الإنسان أساس الإنجاز

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البيان

دبي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى منذ توليه مقاليد الحكم في أبوظبي، رؤية جعلت الإنسان محور التنمية، واتخذت من المعرفة والقيم أساساً لمسيرة الإنجاز.

وقال سموه في تغريدة على «إكس»، أمس: «قبل ستين عاماً، بدأت رؤية آمنت بأن أعظم ما يمكن أن يورّثه القائد لوطنه هو الإنسان.

ومنذ تولّي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في أبوظبي، انطلقت مسيرة جعلت من المعرفة، والهوية، والقيم، والإنسان أساساً لكل إنجاز، ومهّدت لقيام دولة أصبحت نموذجاً في التنمية والعطاء».