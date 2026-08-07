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محمد بن خليفة: السادس من أغسطس سيبقى خالداً في القلوب

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وام

أبوظبي


أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، أن ذكرى تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في السادس من أغسطس ستظل خالدة في قلوب وذاكرة أبناء الوطن ووجدانهم.

وقال سموه : «إن الشيخ زايد جعل الإنسان جوهر الخطط التنموية وغايتها، وإن بناءه حتمية وطنية تسبق بناء المصانع والمنشآت عبر إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية ورفع راية الوطن».

وحيا سموه الرؤية الفذة للمغفور له الشيخ زايد وعطاءه الذي كان السبيل الذي مهد للحاضر المشرق بكل إنجازاته التي أضحت مضرب الأمثال ونهجاً يحتذى في بناء الإنسان وتأسيس الدول وتقدم الأوطان.