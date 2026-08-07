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حمدان بن زايد: تولّي زايد الحكم بداية لمسيرة استثنائية أرست دعائم التنمية الشاملة

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البيان

أبوظبي

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن تولّي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، بداية لمسيرة استثنائية أرست دعائم التنمية الشاملة.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «في مثل هذا اليوم، السادس من أغسطس 1966، تولى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، لتبدأ مسيرة استثنائية أرست دعائم التنمية الشاملة، وجعلت من الإنسان محور البناء وركيزته الأساسية.

وبفضل رؤيته الحكيمة، نشأ مجتمع إماراتي متماسك يعتز بهويته وقيمه، ويواصل اليوم مسيرة الريادة والازدهار على النهج الذي أرساه».