هزاع بن زايد: السادس من أغسطس محطة خالدة في تاريخ الإمارات



أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أن ذكرى تولّي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في السادس من أغسطس عام 1966، محطة خالدة في تاريخ الإمارات، وبداية مرحلة جديدة من البناء والتنمية، انطلقت برؤية قائد جعل الإنسان أساس التنمية وغايتها، وأرسى دعائم مجتمع ينعم بالأمن والاستقرار والرخاء.

وأشار سموه إلى أن مرور 6 عقود على هذه المناسبة التاريخية يُبرز حجم التحول الذي شهدته أبوظبي، وما حققته من إنجازات نوعية انطلاقاً من النهج الذي أرساه الشيخ زايد، طيب الله ثراه.

وقال سموه إن إحياء هذه الذكرى العطرة مناسبة لتجديد الالتزام بقيم الشيخ زايد ومبادئه، وتجديد عهد الولاء للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.