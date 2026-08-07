سيف بن زايد: زايد قائد شيّد مجداً يشهد له العالم



أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قائد وضع الأساس وشيّد عليه مجداً يشهد له العالم.

واليوم يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، البناء على ذلك الإرث.

وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، إنه في ‏السادس من أغسطس نستحضر رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي أرست دعائم دولة أصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار، حيث دون سموه: «قائدٌ وضع الأساس، وقائدٌ شيّد عليه مجداً يشهد له العالم.

‏في السادس من أغسطس نستحضر رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي أرست دعائم دولة أصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار. ‏

واليوم يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، البناء على ذلك الإرث، لتؤكد تقارير بلومبرغ نجاح الإمارات في الحفاظ على تدفق صادراتها النفطية وتعزيز أمن الطاقة العالمي، بفضل الرؤية الثاقبة وكفاءة «أدنوك».

هكذا تمضي الإمارات؛ إرث راسخ بناه زايد، ونهضة متواصلة يقودها محمد بن زايد، لتبقى نموذجاً عالمياً في الإنجاز والثقة وصناعة المستقبل».