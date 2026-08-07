«طرق الشارقة» تنجز جسر جزيرة الحصن بـ 30 مليوناً

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة مشروع جسر جزيرة الحصن، بمدينة دبا الحصن، بتكلفة تجاوزت 30 مليون درهم، وبإجمالي طول 54 متراً، ضمن مشاريعها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، إذ يربط الجسر بين جانبي الجزيرة عبر قناة دبا الحصن المائية، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويحسن سهولة الوصول والتنقل، ويواكب متطلبات النمو العمراني والتنمية التي تشهدها الإمارة.

وتواصل الهيئة تنفيذ مشاريعها التطويرية وفق خطط استراتيجية تستهدف الارتقاء بمنظومة الطرق والنقل في مختلف مدن ومناطق الإمارة، من خلال إنشاء بنية تحتية متطورة تسهم في تعزيز السلامة المرورية، ورفع كفاءة الربط بين المناطق الحيوية، وتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات السكان والزوار، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة وجودة الحياة.

ربط مروري

يمتد الطريق المزدوج بطول 320 متراً، ليربط بين الميدان الداخلي لجزيرة الحصن والميدان الخارجي على طريق شاطئ دبا الحصن، بما يوفر محوراً مباشراً يسهل حركة الدخول والخروج من الجزيرة، ويعزز كفاءة الربط بين مرافقها ومحيطها العمراني.

ويتكون الطريق من مسارين للسير بعرض 7.3 أمتار في كل اتجاه، تتوسطهما جزيرة فاصلة بعرض 4.6 أمتار، كما يضم ممرات للمشاة بعرض 3 أمتار على جانبي الطريق، إلى جانب أعمدة جمالية تمتد على طول المشروع من الجهتين، وأربع سلالم مخصصة للمشاة، بما يوفر بيئة متكاملة وآمنة لمختلف مستخدمي الطريق.

تصميم حضاري

وروعي في تصميم المشروع إبراز الهوية العمرانية والجمالية لإمارة الشارقة، من خلال عناصر معمارية وتشطيبات تعكس الطابع الحضاري للإمارة، وتنسجم مع الهوية الخاصة بمدينة دبا الحصن التي أسماها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بـ«المدينة الفاضلة»، ليشكل الجسر معلماً عمرانياً وجمالياً يعزز المشهد الحضري للمدينة.

كما اعتمدت الهيئة في تنفيذ المشروع تصميماً يجمع بين الكفاءة الهندسية والبعد الجمالي، بما ينسجم مع الطابع العمراني لمدينة دبا الحصن، ويعزز جودة المشهد العام، إلى جانب توفير عناصر خدمية تحقق أعلى مستويات السلامة والراحة لمستخدمي الطريق والمشاة.

تنمية مستدامة

ويأتي المشروع ضمن خطط وجهود هيئة الطرق والمواصلات المستمرة لتطوير البنية التحتية للطرق في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الهادفة إلى إسعاد المواطنين والمقيمين، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية ترفع كفاءة شبكة الطرق وتدعم التنمية العمرانية المستدامة.