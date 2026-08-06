منصور بن زايد: المستشفى العائم إضافة نوعية لمنظومة الإغاثة

سموه: بقيادة رئيس الدولة.. الإمارات ترسخ نهجها الإنساني في مد يد العون للمجتمعات المتضررة

منصور بن زايد: تطوير المستشفى يأتي في إطار جهود الإمارات الرامية إلى تعزيز جاهزيتها للاستجابة الإنسانية والطبية

تخفيف معاناة المتضررين وتعزيز قدرة الجهات المعنية على الاستجابة السريعة

المستشفى الإماراتي العائم يواصل أداء دوره في تقديم خدمات الرعاية للحالات القادمة من غزة

وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تقدّم دعماً للمتضررين من الفيضانات في بنغلاديش

تفقّد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، المستشفى العائم، واطلع على جاهزيته التشغيلية، وما يتمتع به من إمكانات طبية متقدمة تعزز قدرات دولة الإمارات في الاستجابة الإنسانية والإغاثية، وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة في مناطق الكوارث والأزمات.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ترسيخ نهجها الإنساني في مد يد العون للمجتمعات المتضررة، من خلال تطوير قدرات متقدمة تعزز سرعة الاستجابة للأزمات والكوارث، وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمحتاجين أينما كانوا.

وأشار سموه إلى أن المستشفى العائم يمثل إضافة نوعية لمنظومة العمل الإنساني والإغاثي لدولة الإمارات، ويجسّد التزامها بتسخير أحدث التقنيات والإمكانات الطبية لدعم المتضررين، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، بما ينسجم مع رسالتها الإنسانية الراسخة في إغاثة المتضررين والتخفيف من معاناتهم.

واستمع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال زيارة المستشفى العائم في ميناء زايد بأبوظبي، إلى شرح حول مكونات المستشفى، الذي تبلغ سعته 100 سرير، ويصنف كمستشفى إصابات من المستوى الثالث (Level III Trauma Hospital)، حيث يضم 10 أسرّة للعناية الحثيثة، و18 سريراً مخصصاً لاستقبال وعلاج إصابات الحوادث والرضوض، إلى جانب غرف عمليات حديثة مجهزة لإجراء مختلف أنواع العمليات الجراحية، بما في ذلك جراحات الطوارئ، والجراحة العامة، وجراحة العظام، والجراحات التنظيرية.

كما اطلع سموه على منظومة البنية التحتية الذكية المتكاملة للمستشفى، التي تشمل أنظمة متطورة لإنتاج وتوزيع الغازات الطبية، ومحطة لتنقية وإنتاج المياه العذبة، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى نظام ذكي لنداء الممرضات، بما يضمن استدامة التشغيل وكفاءة تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.

وشملت الجولة أقسام الطوارئ، والأشعة التشخيصية، والمختبرات، والعيادات الخارجية، والصيدلية، وأجنحة التنويم، حيث يعتمد المستشفى على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يمكّنه من تقديم خدمات علاجية متكاملة تضاهي المستشفيات الحديثة على اليابسة.

ويأتي تطوير المستشفى العائم في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز جاهزيتها للاستجابة الإنسانية والطبية في حالات الكوارث والأزمات، من خلال توفير منشآت صحية متقدمة وقابلة للنشر السريع، بما يسهم في إيصال الرعاية الطبية المتخصصة إلى المناطق المتضررة، ويعكس المكانة الرائدة للدولة في دعم العمل الإنساني والإغاثي على المستويين الإقليمي والدولي.

دعم

واستقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، 9 حالات مرضية وإصابات جديدة قادمة من قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

ومع استقبال الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ إعادة فتح معبر رفح إلى 104 حالات، حيث تولت الفرق الطبية والتمريضية المختصة إجراء الفحوص والتقييمات اللازمة فور وصول المرضى، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم أداء دوره الإنساني والطبي في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للحالات القادمة من قطاع غزة، من خلال كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات متقدمة تسهم في توفير الرعاية والعلاج اللازمين للمرضى والمصابين، بما يعزز فرص التعافي ويحسن جودة الحياة للمستفيدين.

وأكدت إدارة المستشفى جاهزيتها الكاملة لاستقبال المزيد من الحالات المرضية والإصابات، وتقديم استجابة طبية فورية على مدار الساعة، بما يعزز الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي الفلسطيني ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.

وفي إطار آخر أعلنت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تقديم إمدادات إنسانية عاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمتضررين من الفيضانات التي شهدتها جمهورية بنغلاديش الشعبية جرّاء الأمطار الموسمية الغزيرة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار حرص الإمارات العربية المتحدة على الوقوف إلى جانب الدول الصديقة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية، وامتداداً لنهجها الراسخ في تقديم الدعم الإنساني العاجل للمجتمعات المتأثرة، وتخفيف معاناة المتضررين، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على الاستجابة السريعة.

وتُوجَّه المساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للأسر المتضررة، بالتعاون مع الجهات المختصة في بنغلاديش، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في المناطق الأكثر تضرراً.

وفي هذا السياق أكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن هذه الاستجابة تأتي انطلاقاً من رسالة دولة الإمارات الإنسانية، وتجسيداً لمسؤوليتها الدولية تجاه الشعوب والمجتمعات التي تتعرض للكوارث الطبيعية والأزمات، وحرصها على التخفيف من معاناة المتضررين، وتسريع جهود التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار.

وتواصل الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها أحد أبرز المانحين الدوليين من خلال استجابتها العاجلة للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية، وشراكاتها مع المنظمات الدولية والجهات المحلية في الدول المتضررة.