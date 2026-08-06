أنور قرقاش: السادس من أغسطس في صدارة المحطات المباركة في مسيرة الإمارات

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بالمحطات المباركة المتعددة في مسيرة الإمارات، لافتاً إلى أن السادس من أغسطس يأتي في مقدمتها، فهو اليوم الذي تولّى فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.

وأوضح معاليه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "X": "المحطات المباركة في مسيرة الإمارات عديدة، ويأتي السادس من أغسطس في مقدمتها، ذكرى تولّى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مقاليد الحكم في أبوظبي. ومن عزيمة الرجال ورؤيتهم انطلقت نهضةٌ مباركة وتجربةٌ تنمويةٌ ملهمة وناجحة، غدت نموذجاً يُحتذى".

واضاف معاليه: "إنها ذكرى نستحضر فيها مسيرة الخير والعطاء، والرؤية الثاقبة التي أرست أسس الاتحاد، وصنعت مستقبل الإمارات".